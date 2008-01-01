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Непогода на юге России



ИА "Метеоновости" / 13:59 Среда, 22 ноября



На юге Европейской России погода далека от комфортной. Атмосферные фронты активного циклона стали причиной обильных осадков и порывистого ветра. Более того, в Краснодарском крае прогремели грозы, а дожди вылили до 36 мм небесной влаги. Дождливо было и в Ростовской области, здесь копилка осадков пополнилась на 19 мм. В Ставрополье ветер разгонялся до 25 м/с, в Карачаево-Черкесии прошли сильные дожди (до 27 мм) при ветре до 21 м/с.



В теплом секторе циклона происходил вынос относительно теплого воздуха, в результате фон средней за сутки температуры воздуха в низовьях Волги превысил климатическую норму на 5-7 градусов. Новым рекордом максимальной за сутки температуры отметилась Астрахань. Воздух днем 21 ноября прогрелся до +15.3 градуса, предыдущий экстремум был установлен в далеком 1926 году и составлял 13.9 градуса. Стоит отметить, что это второй максиму для последней декады ноября, теплее было лишь 28 ноября 1980 года, когда максимальная температура воздуха составила +17.5 градуса. / meteonovosti.ru /



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