Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:48 Среда, 22 ноября
В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,7 градуса, Северном -0,7..0 градусов, Северо-восточном -0,9..+0,1 градуса, Восточном -0,6..-0,1 градуса, Юго-восточном -0,3..+0,4 градуса, Южном -0,4..+0,6 градуса, Юго-западном -0,7..0 градусов, Западном -1,1..0 градусов, Северо-западном -0,5..0 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,1..-0,1 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /