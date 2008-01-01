

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:48 Среда, 22 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,7 градуса, Северном -0,7..0 градусов, Северо-восточном -0,9..+0,1 градуса, Восточном -0,6..-0,1 градуса, Юго-восточном -0,3..+0,4 градуса, Южном -0,4..+0,6 градуса, Юго-западном -0,7..0 градусов, Западном -1,1..0 градусов, Северо-западном -0,5..0 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,1..-0,1 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



