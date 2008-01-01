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По следам южного циклона



ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 22 ноября



Активный и очень подвижный южный циклон стал причиной резкого ухудшения погодных условия в ряде областей Центрального федерального округа. Этот атмосферный вихрь обладал значительными запасами влаги и щедро делился ею по мере своего перемещения на северо-восток. И если в более низких широтах осадки выпадали в виде дождя, местами с мокрым снегом и снегом, то по мере смещения на север доля твердых осадков значительно возросла. Если говорить языком цифр, то в Воронежской области выпало 27 мм. При этом в административном центре региона выпало рекордное для суток количество осадков - 16,4 мм. предыдущий рекорд продержался недолго, в 2015 году метеостанции города зафиксировали 16 мм осадков.



Сильные дожди отмечались также в Тамбовской области, где выпало до 18 мм. Осадки смешанной фазы и значительной интенсивности отмечались на территории Костромской области, выпало до 15 мм. В Липецкой, Ивановской и Тульской областях отмечались сильные снегопады, которые "высыпали" от 11 до 14 мм твердых осадков в эквиваленте жидкой воды.



"Досталось" влаги, связанной с этим процессом, и Нижегородской области, в виде дождя и снега здесь выпало до 15 мм. Вместе с тем начал понижаться фон температуры воздуха.



Сегодня влияние циклона сохранится в основном по востоку Центральной России. / meteonovosti.ru /



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