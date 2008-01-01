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Новости погоды

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Самый сильный осенний дождь в Крыму

ИА "Метеоновости" / 12:05 Среда, 22 ноября

  21 ноября Крым оказался вблизи центра активного циклона. На атмосферных фронтах этого вихря прошли дожди различной интенсивности. За сутки на Керчь выпало 16 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний принадлежал 1937 году и составлял 13,2 мм.

Дожди, выпавшие во вторник, оказались не только самыми сильными в текущем месяце, но и самыми сильными за всю осень.

На холодном фронте усиливался ветер, в Алуште порывы достигали 24 м/с, в Керчи 18 м/с. В результате прекратила работу керченская паромная переправа.

К утру в среду ветер в районе Керчи стих, небо прояснело, осадки прекратились. И до конца рабочей недели погода здесь сохранится сухая и прохладная, днем не выше +3..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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