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Новости погоды
Штормовой циклон кружит над севером Европы
ИА "Метеоновости" / 11:57 Среда, 22 ноября
Над акваторией Северного моря раскручивается мощный циклон, который уже стал причиной непогоды в странах центральной Европы. А затем его влияние ощутят и жители Скандинавии.
Утром 22 ноября давление в центре циклона оказалось ниже 985 мб, а атмосферная воронка, связанная с ним, отчетливо прослеживается и в средней тропосфере, на высоте 5-7 км. На периферии циклона сформировались значительные градиенты атмосферного давления, что привело к увеличению скорости ветра до штормовых величин.
Основной удар стихии пришелся на территорию Великобритании, Дании, севера Франции и Германии, а также побережье Норвегии и юг Швеции. В Великобритании порывы ветра достигают 25-28 м/с и сопровождаются обильными дождями. Так, в местечке Capel Curig количество осадков за день 21 ноября и ночь на 22 ноября достигло 43 мм. Метеостанция Lerwick зафиксировала 20 мм осадков и порывы ветра до 28 м/с. Ураганные ветры отмечены на станции Cairngorm - 32 м/с, однако стоит отметить, что в этом случае немаловажную роль играют орографические особенности местности.
Ближайшие перспективы не самые радужные. Циклон продолжит развиваться и пока для этого есть все условия. При этом размеры циклона и крупномасштабная синоптическая ситуация препятствует его смещению на восток. Это значит, что в ближайшие несколько дней ненастная погода сохранится на севере Европы. Осадки и усиление ветра также ожидаются в странах Балтии. / meteonovosti.ru /
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