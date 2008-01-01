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Ухудшение погоды на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:59 Среда, 22 ноября



Активный циклон определяет неблагоприятные погодные условия на юге сибирского региона. Фронтальные разделы этого атмосферного вихря смещаются по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. В этих регионах страны сегодня пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, и будут сопровождаться гололедными явлениями. В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Тыве и Хакасии не исключены сильные снегопады при ветре 17-22, местами до 24 м/с.



Уже сейчас из-за снегопада и снижения дальности видимости на некоторых участках дорог в Красноярском крае ограничили движение транспорта. Спасатели просят водителей не нарушать правила дорожного движения и держать дистанцию на дорогах. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность на улицах города, а при усилении ветра держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, зданий, крупных деревьев и не парковать вблизи них автомобили. / meteonovosti.ru /



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