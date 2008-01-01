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Новости погоды

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Штормовой ветер на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 10:40 Среда, 22 ноября

  Непогода на востоке нашей страны сохраняется. По-прежнему в прибрежных районах погода во власти активных циклонов. Один из них отошел с континентальных районов Чукотского а.о на акваторию Чукотского моря. С этим атмосферным вихрем были связаны продолжительные метели на арктическом побережье Якутии. При этом ветер разгонялся до 28 м/с. В Магаданской области, Чукотском а.о. и на севере Камчатского края сила ветра достигала 21-23 м/с.

На юге региона погоду определяет другой, менее глубокий, а, стало быть, более подвижный циклон. Он стал причиной практически ураганных ветров на Сахалине. Минувшей ночью на острове ветер разгонялся до 30 м/с.

Сегодня на арктическом побережье Якутии по-прежнему ветрено, хотя скорость ветра снизится до 21-26 м/с, и будут кружить метели. В ближайшие двое суток на Чукотке ожидаются сильные снегопады и метель при ветре до 22 м/с. На Сахалине и Курильских островах сохранится ненастная погода до конца рабочей недели. В регионе пройдут интенсивные осадки, местами налипание мокрого снега, метель и порывистый ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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