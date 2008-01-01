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Новости погоды

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Рекордное тепло на арктическом побережье

ИА "Метеоновости" / 09:58 Среда, 22 ноября

  Мощный циклон стал причиной непогоды на севере Дальнего Востока. Но кроме штормового ветра и обильных осадков этот атмосферный вихрь принес с собой большие запасы тепла. Потоки теплого ветра восточного и юго-восточного направлений не прекращаются и сейчас. В результате на большей части Чукотского автономного округа, в континентальных районах Магаданской области и на арктическом побережье Якутии сформировалась рекордно теплая погода. Средняя за сутки температура воздуха в минувший вторник превысила климатическую норму на 15-20 градусов! Подобный фон температуры больше соответствует середине октября. Естественно, что в такой ситуации не обошлось без рекордов температуры. В числе "рекордсменов" поселок Чокурдах. Днем 21 ноября столбик термометра в поселке поднялся до отметки -7,1 градуса. Напомним, что уже в самом начале месяца температура воздуха ночью в поселке понижалась до -30 градусов. Что еще раз подтверждает аномальность и уникальность события. / meteonovosti.ru /
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