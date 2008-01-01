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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 22 ноября



Ноябрьская погода в столичном регионе остается верна себе: пасмурная, сырая, с осадками, но в этом году еще и относительно теплая. Вот и сегодня среднесуточная температура воздуха вновь превысит норму почти на 2 градуса. До суточного рекорда сегодня температуре не дотянуть. Он останется в 1996 году, когда в дневные часы она повысилась до +9 градусов и с тех пор теплее 22 ноября не случалось.



А самое низкое значение сегодняшних суток осталось в 1946 году. Под утро морозы усилились до -22.8 градусов, что даже в зимние месяцы случается не часто.



Сильными осадками отметился этот день и в 1886 году. На московскую землю выпало 21.4 мм небесной влаги, при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /



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