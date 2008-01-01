

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 22 ноября



Предстоящим днём погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием поволжского циклона (западной части атмосферного вихря).



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 22 ноября сохранится облачная погода, с небольшим снегом, который пройдёт местами. Дневная температура воздуха в Москве существенно не будет отличаться от ночной, и составит -1+1 градус, в Подмосковье



-1..+2. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше многолетних значений на 2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня достигнет 746 мм ртутного столба, что немного, на 3 единицы ниже нормального. Относительная влажность воздуха останется повышенной, около 75-80%. На дорогах местами гололедица.



У большинства жителей региона такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. И лишь возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов. Не исключены и обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения из-за высокой влажности воздуха.



Геомагнитный фон 22 ноября ожидается слабовозмущенный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



