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Новости погоды

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Неблагоприятная погода на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 21 ноября

  Южный, активный циклон быстро смещается на север. Уже в ближайшие сутки его влияние почувствуют жители центральных областей и Поволжья. Достанется и крайнему югу Европейской России, куда распространяется холодная воздушная масса. Под влиянием атмосферных фронтов на Кубани. в Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидается целый комплекс неблагоприятных явления погоды.

Сегодня и в ближайшие двое суток в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в среду и четверг в горах ветер будет усиливаться до 25 м/с. В Ингушетии и Чеченской Республике ветер до 25 м/с (22 ноября до 29 м/с), 22-23 ноября пройдут сильные сильные осадки в виде дождя и снега, местами ожидается налипание мокрого снега. Ненастно будет и в Дагестане, в ближайшие сутки ветер будет разгоняться до 29 м/с, а основные осадки (в виде дождя и снега) пройдут в четверг. В Северной Осетии сегодня и в предстоящие сутки прогнозируются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, в горах ветер до 25 м/с. Завтра в Ставропольском крае пройдут сильные осадки в виде дождя и снега при ветре 15-20 м/с. 22-23 ноября в Карачаево-Черкесии пройдут осадки, местами сильные, в горах ветер до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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