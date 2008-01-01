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Дожди на Ближнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 14:02 Вторник, 21 ноября



Атмосферные фронты циклона с Черного моря дотянулись до восточного средиземноморья. Много осадков выпало на Кипре, в Ливане, юге Турции и Израиле. Самые сильные дожди прошли в ночь на вторник в Триполи, 38 мм, почти треть месячной нормы. 38 мм за сутки выпало и в Турецком городе Мугла. Ливни сопровождались грозой и усилением ветра, в окрестностях турецкой Антальи ветер усиливался до 17м/с.



После прохождения холодного фронта температура воздуха на Кипре, в Турции и Израиле понизилась градусов на 5. В среду и четверг небольшие дожди в странах восточного средиземноморья еще возможны, но небольшие. / meteonovosti.ru /



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