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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 21 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,6..+1,1 градуса, Северном +0,1..+0,7 градуса, Северо-восточном -0,3..+0,9 градуса, Восточном 0..+0,6 градуса, Юго-восточном 0..+0,9 градуса, Южном +0,4..+1,2 градуса, Юго-западном 0..+0,9 градуса, Западном -0,1..+0,7 градуса, Северо-западном +0,2..+0,6 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,4..+0,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Бейкерсфилд

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