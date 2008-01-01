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Наводнение в Греции



ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 21 ноября



В Греции активный атмосферный фронт стал причиной наводнения. Количество и интенсивность осадков определялись контрастами взаимодействующих воздушных масс. Нескончаемые дожди потоками воды обрушились на пригород Афин. Больше всего пострадал городок Мандра.



Власти страны сообщают о жертвах стихии. Потоки воды размыли дороги и мосты. Серьезный ущерб нанесен муниципальным зданиям, предприятиям и жилому сектору. В пострадавших районах введено чрезвычайное положение.



В ближайшие сутки влияние атмосферных фронтов в регионе сохранится. Однако интенсивность процессов заметно снизится. / meteonovosti.ru /



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