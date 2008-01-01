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Штормовая погода в Крыму



ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 21 ноября



Сегодня и в предстоящие сутки на юге Европейской России ожидается активное развитие атмосферных процессов. Синоптики полуострова прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта. В связи с чем, на полуострове ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами очень сильные осадки, переходящие в снег. В горах отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Вслед за фронтом произойдет вторжение холодного воздуха, что приведет к понижению температуры воздуха на 8-10 градусов. Прохождение фронта будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 20-25 м/с.



Сложны условия погоды могут стать причиной кратковременной приостановки движения судов. По состоянию на 10 ч. переправа работает по фактической погоде. Расписание движения паромов не нарушено. / meteonovosti.ru /



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