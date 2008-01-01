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Южный циклон прибавит снега в центре России



ИА "Метеоновости" / 11:08 Вторник, 21 ноября



погода в центре Европейской России отставала от календаря: было тепло и практически без снега. Все поменяется с выходом южного циклона: он и снега прибавит и откроет дорогу морозам.



В понедельник циклон с Черного моря направился в центр России. Как правило, южные циклоны обладают значительными запасами тепла и влаги. Их энергетики хватает, чтобы залить, а в нашем случае засыпать снегом не один регион на своем пути.



Так, в понедельник днем и минувшей ночью сильные осадки отмечались в Рязанской области, выпало до 25 мм, Тульской области количество осадков достигло 17 мм, часть из них выпадала в виде мокрого снега. И на востоке Московской области за ночь выпало до 14 см снега.



На Черноземье осадки были в основном в жидкой фазе: сильный дождь прошел в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях, за сутки выпало до 24 мм. В Тамбове 20 ноября был перекрыт суточный максимум по осадкам, здесь выпало 13,0 мм.



Днем 21 ноября в Ивановской, Владимирской областях пройдут сильные осадки, ожидается налипание мокрого снега. Во вторник в Рязанской области, а в ближайшие сутки и в Липецкой областях пройдут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Схожий характер погоды ожидается в южных областях Центрального федерального округа. Местами снег будет сильным, снежный покров полностью укроет территорию.



Во второй половине недели, с отходом циклона на северо-восток и юго-восток, атмосферное давление в центре России станет расти, и морозы окрепнут: ночью до -6..-8 градусов, местами до -10 градусов, и днем температура останется отрицательной, до -5 градусов. Фон температуры окажется ниже нормы, и будет соответствовать началу декабря. / meteonovosti.ru /



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