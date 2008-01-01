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Новости погоды

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Сильные снегопады на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:44 Вторник, 21 ноября

  На юге сибирского региона условия погоды определяет обширный антициклон, который пересекают атмосферные фронты. Именно с фронтальными разделами связано основное ненастье. Так, в понедельник днем и прошедшей ночью сильные снегопады отмечались в Кемеровской области (выпало до 8 мм осадков), а также в южных районах Красноярского края (до 17 мм) и в Хакасии (до 6 мм). Подросли сугробы и в Иркутской области, местами количество выпавшего снега в эквиваленте жидкой воды достигало 15 мм, однако эти осадки связаны с другим синоптическим процессом.

Сегодня и в предстоящие двое суток в регионе сохранится неустойчивая погода. При обострении атмосферного фронта сильные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае. Местами с гололедными явлениями. В Тыве пройдет снег, 22-23 ноября в Хакасии - сильный снег, местами метель при ветре до 24 м/с. Сильные снегопады ожидаются и в Красноярском крае, 22-23 ноября в центральных районах, 22-24 ноября на юге края. / meteonovosti.ru /
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