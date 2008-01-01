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Новости погоды

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Очередной циклон выходит на юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:28 Вторник, 21 ноября

  В ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды на юге дальневосточного региона. С северо-восточных провинций Китая на юг Хабаровского края и север Приморья выйдет циклонический вихрь. Предстоящей ночью фронтальная облачность накроет большую часть Приморского края. Местами начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. С адвекцией относительно теплого воздуха минимальная температура ожидается в пределах −5..-14 градусов, на юге Приморья +3:−2oC. Северо-восточные районы останутся под влиянием гребня антициклона, здесь, при отсутствии облачности, воздух выхолодится до −20. Днём в Приморье местами пройдут небольшие и умеренные осадки, столбики термометров поднимутся выше нуля до отметки +1..+6, на северо-востоке от 0 до −7.

В дальнейшем циклон продолжит сове смещение на восток. 23 ноября на севере Сахалина пройдет снег, на юге острова - осадки и налипание мокрого снега. В пятницу погода по-прежнему со снегом, на севере с метелью при ветре 18-23 м/с. На Курильских островах во второй половине рабочей недели также ненастно с осадками, в четверг на юге гряды сильные осадки и ветер 18-23 м/с, в пятницу осадки сохранятся, а ветер усилится до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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