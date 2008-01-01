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Непогода на севере Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 21 ноября



Мощный циклон продолжает определять ненастный характер погоды на севере Дальнего Востока. Минувшей ночью его центр располагался над континентальными районами Чукотки, а фон атмосферного давления в этом районе оставался ниже 990 мб. С севера циклону противостоит арктический антициклон, а с юга подпирает - тихоокеанский. В результате на периферии циклона образовались значительные градиенты давления, и, как следствие, сильный порывистый ветер.



Так, на севере Якутии при штормовом ветре до 25 м/с разыгралась сильная метель. В Магаданской области сила ветра достигала 21 м/с и также в сопровождении метели. На юге Камчатского края, в зоне влияния атмосферного фронта, также кружила метель при ветре до 28 м/с.



Сегодня и в ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. На арктическом побережье Якутии пройдет снег, сохранится метель при ветре 21-26 м/с, местами ветер будет разгоняться до 28 м/с. На Чукотке непогода с штормовым ветром и продолжительными метелями сохранится до четверга, сегодня местами с сильным снегом и порывами ветра до 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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