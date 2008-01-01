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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:26 Вторник, 21 ноября

  Сегодня по народному календарю - Михайлов день. С Михайлова дня зима морозы кует, а настоящая стужа устанавливается с 22 ноября. Но за весь ряд многолетних наблюдений над погодой, на Михайлов день чаще случались оттепели, а в 1996 году температура в этот день повысилась даже до +8.4 градусов. Еще теплее в этот день было в 1962 году. В дневные часы максимальная температура составила +9,6 градусов, что стало суточным рекордом. До сих пор теплее в этот день ни разу не случалось.

Суровые морозы в этот день уже давно не наблюдались, а рекорд суточного минимума принадлежит далекому 1890 году. Под утро воздух остыл до -24.4 градусов.

Сильными осадками отметился Михайлов день в 1923 году. На московскую землю выпало 16.7 мм осадков / meteonovosti.ru /
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Доусон

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Куэрнавака

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