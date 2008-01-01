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Погода в москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:50 Вторник, 21 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт.ст., что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе сохранится сырая и не по сезону теплая погода. Не ожидается и сколь либо существенных колебаний атмосферного давления, фон которого останется пониженным. У большинства жителей региона такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов. Не исключены и обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения.



21 ноября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /



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