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Новости погоды

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Погода в москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:50 Вторник, 21 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт.ст., что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столичном регионе сохранится сырая и не по сезону теплая погода. Не ожидается и сколь либо существенных колебаний атмосферного давления, фон которого останется пониженным. У большинства жителей региона такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов. Не исключены и обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения.

21 ноября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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