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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 20 ноября



Погоду в Москве и области будет определять юго-восточная часть циклона с центром над Эстонией. При сплошной облачности в Москве без осадков, на юго-востоке Подмосковья слабый снежок. Температура воздуха в столице -1..+1 градуса, по области -2..+1. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /



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