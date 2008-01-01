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Новости погоды

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В Крыму сильные осадки и похолодание

ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 20 ноября

  В Крым и на Северный Кавказ ухудшение погоды принесет южный циклон. В воскресенье он кружил над Балканским полуостровом. Сильные дожди в Греции и Болгарии. В Греции они сопровождались грозами и порывистым ветром. Сегодня центр циклона переместился на акваторию Черного моря, а во вторник, продвигаясь по ее северной части, накроет ненастной зоной юг Европейской России.

В Крыму ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами очень сильные осадки. Они будут сопровождаться усилением ветра до 20-25 м/с. Температура начнет понижаться и в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Сильные осадки ожидаются в Ростовской области, Краснодарском крае, а также республиках Северного Кавказа. И здесь температура существенно понизится.

В среду неблагоприятная погода в Крыму и на Северном Кавказе сохранится. Ожидаются сильные, а местами очень сильные осадки (в Крыму в виде снега и мокрого снега, в Краснодарском крае в виде дождя). Температура днем существенно не изменится.

И лишь в четверг интенсивность осадков заметно ослабеет. / meteonovosti.ru /
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