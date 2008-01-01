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Погода в Москве на неделе настроится на зиму



ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 20 ноября



циклоны на время оставят в покое столичный регион. Атмосферное давление начнет расти и к концу недели ожидается в пределах нормы. К климатической норме приблизится и температура воздуха. А небольшие осадки будут идти уже в виде снега.



Во вторник, замыкающий серию циклонов, вихрь переберется на восток Центрального федерального округа. Прохождение холодного атмосферного фронта местами будет сопровождаться небольшим снегом. Под утро температура понизится до небольших отрицательных значений температуры, а днем составит от 0 до +2 градусов.



Циклон не спешит покинуть центральные области России и в среду Москва и область останутся в его тыловой части. С северо-западными ветрами продолжит поступать холодный воздух и температура воздуха как ночью, так и днем ожидается отрицательной, от 0 до -2 градусов. Местами, в основном в восточной половине области, а также в Москве, пройдет небольшой снег, местами сформируется снежный покров.



В четверг температура продолжит понижаться, под утро до -5 градусов, днем от 1 до 3 градусов мороза. Местами небольшой снег.



К завершению недели атмосферное давление повысится, в облаках появятся просветы, ночь станет более холодной, минимальная температура -2..-7 градусов, и днем легкий морозец сохранится, до -5 градусов. Фон температуры будет соответствовать календарю. Небольшой снег продолжит укрывать землю белым покрывалом! / meteonovosti.ru /



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