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Московская копилка осадков пополняется



ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 20 ноября



Первая декада месяца в столице порадовала москвичей отсутствием осадков. Их суммарное количество за это время не дотянула даже до 5 мм. Но в дальнейшем погода поменялась. Погожий антициклон уступил место ненастным циклонам. Нескончаемой чередой они начали продвигаться на территорию Европейской России, увлекая за собой теплый и влажный воздух с Атлантики. Самыми обильными осадки были 14 ноября. Дождь вперемежку со снегом шел, не прекращаясь, целые сутки и пополнил месячную копилку осадков на 18 мм. Дождливым оказались и минувшие выходные дни. В воскресенье в Москве выпало около 7 мм. Осадки также шли в виде дождя и снега.



В итоге за минувшие 19 дней в столице, по данным ВДНХ, выпало уже 40.5 мм, что при месячной норме 58 мм составляет 70%. / meteonovosti.ru /



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