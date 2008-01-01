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Оттепели на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:08 Понедельник, 20 ноября



В текущем ноябре зима не спешит установиться на сибирских просторах. Уже с первых дней месяца погода заявила о себе аномальным теплом. Среднесуточное значение температуры на 8-10 градусов превышало норму, и в дневные часы она повышалась до +5,+10, а в Новосибирской области и на Алтае и до 12 градусов. Аномально теплая погода удерживалась всю первую декаду месяца и лишь в третьей пятидневке в южные районы Сибири заглянула зима. Под утро морозы усиливались до -20, в Томской области и до -25 градусов. Но удержались они недолго. Новая волна тепла, которую принесли западные циклоны, вновь повысила температуру. В прошедшие выходные дни погода на юге Сибири никак не соответствовала второй половине ноября. В Томской области и центральных районах Красноярского края температура превысила средние многолетние значения на 8-10 градусов. Ее максимальное значение на этой территории повысилось до оттепели, а на Алтае в воскресный день было до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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