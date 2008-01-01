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Обратное распределение температуры на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 20 ноября



Синоптическая ситуация в текущие дни складывается таким образом, что в арктические районы Дальневосточного округа тихоокеанские циклоны выносят огромные запасы теплого воздуха. В то же время в южной половине округа, где погоду определяет антициклон, существенен процесс ночного выхолаживания. В результате чего в приполярных районах среднесуточная температура оказалась на 10-12, а на Чукотке на 16 градусов выше средних многолетних значений, а в южных районах Амурской области, Хабаровского края и в Приморье на 6-8 градусов ниже их. При таких значительных величинах аномалии не обошлось без рекордов. Причем новый суточный максимум был установлен на севере, на метеостанции Чокурдах (арктическое побережье Якутии) под утро было -7.2, что на 2.3 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1959 года, а новый суточный минимум зафиксирован на юге округа, в Хабаровске под утро морозы усилились до -27.7 градусов, установив новый рекорд, предыдущий был установлен в 1998 году. / meteonovosti.ru /



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