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На Северном Кавказе ожидаются дожди с мокрым снегом



ИА "Метеоновости" / 09:37 Понедельник, 20 ноября



В начале рабочей недели на Северном Кавказе еще постоит относительно теплая и сухая погода. Облачно с прояснениями. 20 ноября на большей части региона без осадков, лишь местами в Нижнем Поволжье и в районе Сочи могут пройти небольшие дожди, связанные с атмосферным фронтом причерноморского циклона. В Волгоградской области гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточной четверти на Черноморском побережье усилится до 15-17 м/с. Днем, особенно в районе Туапсе-Сочи и на остальной части Краснодарского края тепло, до 20-22 градусов.



В последующие сутки, 21 и 22 ноября местами на Северном Кавказе пройдут дожди. На севере и западе Ростовской области, а также в горных районах с мокрым снегом, в высокогорье со снегом. Возможно, что 21 ноября осадки усилятся в Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, в горах Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ветер поменяется на северо-западный и будет усиливаться до 15-20 м/с, в высокогорной части Кабардино-Балкарии до 25 м/с. Похолодает, в том числе и на Черноморском побережье. 21 и 22 ноября там будет +8,+13 градусов, в районе Сочи до +17. / meteonovosti.ru /



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