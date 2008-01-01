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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:39 Понедельник, 20 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -1..+4 градуса. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт.ст., что близко к норме. Относительная влажность воздуха около 70%.

В понедельник в Москве и Московской области умеренно теплая для этого времени года погода не должна вызывать резких метеопатических реакций у большинства людей. Однако хмурое небо и короткий световой день не лучшим образом повлияют на психологическое состояние людей. Кроме того, повышенная влажность воздуха может быть причиной не лучшего самочувствия у тех, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Еще один отрицательный фактор может отразиться на нашем с вами самочувствии - это неустойчивый геомагнитный фон. Метеочувствительные люди, страдающие такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, могут жаловаться на слабость и недомогание. / meteonovosti.ru /
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