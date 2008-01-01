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В Крыму дожди и мокрый снег, температура понизится



ИА "Метеоновости" / 14:20 Воскресенье, 19 ноября



Влажный и теплый воздух с восточного Средиземноморья хозяйничает в южных регионах Европейской территории. Так в Крыму в прошедшую субботу местами прошли небольшие дожди (0,0-0,4 мм). В отдельных пунктах наблюдался туман при видимости 200-500 метров. Ветер северо-восточный слабый до умеренного (3-10 м/с). Температура воздуха днем повышалась до +8,+14 градусов; ночью была от +4 до +10, в Белогорске +1 градус. Среднесуточная температура воздуха 18 ноября в г.Симферополь составила +6,7 градуса, что на 1,7o выше средней многолетней.



В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды в связи с прохождением фронтальных разделов. В понедельник и ночью во вторник ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом, днем во вторник пройдет дождь со снегом. Температура воздуха постепенно понизится и составит: ночью 0,+5 градусов, днем +3,+8 градусов. По прогнозу Росгидромета. / meteonovosti.ru /



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