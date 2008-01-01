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"Якутские" морозы в Центральной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:12 Воскресенье, 19 ноября



Сибирский антициклон заморозил центральные районы Сибири. На юго-востоке Эвенкии, на крайнем севере Иркутской области и в соседних районах Якутии стоят крепкие морозы. Температура в ночь на 19 ноября понижалась до -40,-42 градусов. Так в Туре и Кислокане ночная температура была -40 градусов, в Ербогачене -42, в п. Комака -41 градус. Морознее ночь была только на востоке Якутии. В Ытык-Кель и в Чурапче, в п. Теплый Ключ и Томпо термометры показали -44, в Нере было -46, а в Делянкире и Оймяконе -47 градусов. Для Якутии морозы до 40 градусов и ниже вполне обычное явление накануне календарной зимы, но разве что немного холоднее нормы, всего на градус-другой. А вот для Центральной Сибири это серьезная температурная аномалия, Средняя суточная температура за 18 ноября оказалась на 10-12 градусов ниже климатической нормы.



В предстоящую ночь, на 20 ноября усилиями волнового циклона из Западной Сибири в Эвенкии пройдет сильный снег, Морозы будут не сильнее -30,-35 градусов. На севере Иркутской области сильные холода задержатся, в Катангском и северо-восточных районах ожидается при прояснениях -33,-38 градусов. Дальневосточный циклон принесет умеренный снег на северо-восток Якутии. Снегопад поспособствует резкому ослаблению морозов на северо-востоке, в ближайшую ночь до -21,-26 градусов. Однако в тыловой части циклона на остальные районы республики Саха будет распространяться арктическая воздушная масса. В ночь на 20 ноября в Якутии преобладающая температура -38,-43 градуса. / meteonovosti.ru /



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