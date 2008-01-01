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Снежный покров в центральных областях



ИА "Метеоновости" / 13:52 Воскресенье, 19 ноября



В центральных областях утром 19 ноября вновь появился снежный покров. Высота его небольшая, преимущественно до 1 см. Но местами в Калужской, Рязанской и Смоленской областях снег прикрыл землю слоем 2-3 см. В Московской области снегом припорошили в Волоколамске, Можайске, Клину, Наро-Фоминске, Ново-Иерусалиме, Михайловском и в Павловском Посаде. Городские московские метеостанции снежного покрова пока не отметили. Но постепенное похолодание, которое ожидается на следующей неделе, может привести к тому, что снежный покров появится и на улицах столицы. / meteonovosti.ru /



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