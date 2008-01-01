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Новости погоды

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В Москве снег с дождем

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 19 ноября

  Под влиянием волнового атмосферного фронта с юго-запада, который принадлежит североатлантическому циклону, в основном в ночь на воскресенье в центральных областях пошли осадки в виде мокрого снега и дождя. По Московской области осадки были от небольших до умеренных. В месячную сумму осадков прибавилось от 1 до 2 мм. Сегодня вечером, 19 ноября предполагается прирост снега максимум до 1 см. Более интенсивные осадки, 4-6 мм прошли в Смоленской, Брянской, Орловской и Белгородской областях. При наступлении теплого и влажного воздуха температура 18 ноября оказалась на 1-3 градуса выше климатической нормы. В первой половине ночи на 20 ноября на погоду Московского региона будет еще оказывать влияние атмосферный фронт. Ожидаются временами осадки в виде снега и дождя, минимальная температура от -1 до +1 градуса. Днем 20 ноября, когда фронт отойдет восточнее Москвы, возможны лишь небольшие осадки в восточных районах области. / meteonovosti.ru /
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