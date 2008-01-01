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ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 19 ноября



Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта северо-западного циклона. Воздушная масса теплая и влажная. Идут осадки, мокрый снег с дождем. Именно эти данные в 12 часов дня московские метеорологи-наблюдатели занесли в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры немного повысился до уровня +1:+2 градусов. Ветер южный и юго-восточный, 1-4 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. Будут продолжаться осадки, а температура удержится слабо положительная. / meteonovosti.ru /



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