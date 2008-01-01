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В Хабаровском крае морозная погода



ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 19 ноября



В тыловой части дальневосточных циклонов, которые огибают материк по островной части региона, в Хабаровском крае похолодало. Температура воздуха 18 ноября оказалась 4-6 градусов ниже климатической нормы. В южных и в центральных районах края было аномально холодно, мороз был сильнее на 8-10 градусов, чем обычно бывает в этих числах ноября. Очередное похолодание пришло в Хабаровск 15 ноября, температура с 15 по 18 ноября была ниже нормы. Самая холодная ночь за этот период - это ночь на 17 ноября, было -23,8 градуса. В ночь на 18 ноября был мороз -21,1 градуса. В Николаевске-на-Амуре отмечен абсолютный рекорд холода для этого дня (18 ноября), было -27,9 градуса, предыдущий минимум -27,6 градуса отмечен в 1998 году. Похолодало и на Сахалине. В Александрове-Сахалинском тоже рекорд минимальной температуры для 18 ноября: было -19,9 градуса, в то время как предыдущий минимум -18,9 градуса отмечен в 1912 году. Холодная погода на юге Дальнего Востока сохранится почти до конца месяца. В ближайшие сутки, 20 ноября на юге Хабаровского края ночной мороз будет усиливаться до -21,-26 градусов, при прояснениях будет -28,-33 градуса. В горах северных и центральных районов температура будет понижаться до -38 градусов. Облака атмосферного фронта не дадут воздуху сильно охладиться на Сахалине, ночью здесь до -15 градусов. Хотя для конца календарной осени умеренные морозы на острове тоже не совсем обычное явление. По местному климату здесь должно быть на 2-4 градуса теплее. / meteonovosti.ru /



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