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Дальневосточные острова под ударом штормового циклона



ИА "Метеоновости" / 11:04 Воскресенье, 19 ноября



Под ударом стихии из-за циклона, который перемещался с Желтого моря, оказались в начале выходных острова и побережье Дальнего Востока. В прошедшую субботу, 18 ноября и в ночь на воскресенье, 19 ноября на Сахалине выпали сильные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер усиливался на мысе Терпения до 35 м/с. На Курильских островах тоже были сильные осадки и ветер до 24 м/с. Циклон, приблизившись к югу Камчатки, усилили ветер до ураганного в районе Озерной, Уже сегодня, 19 ноября вечером по местному времени порывы достигали 46 м/с.



Сегодня, 19 ноября на Сахалине ожидается небольшой снег, в северных и центральных районах метель при ветре 20-25 м/с, в южных районах острова небольшой снег, слабая метель при ветре 18-23 м/с. На Курильских островах осадки, на севере сильные осадки, ветер 17-22 м/с, на севере до 33-38 м/с (ураган). В начале новой недели, 20 ноября В южной половине Камчатского края будут продолжаться осадки ( ночью местами сильные), ветер ночью с порывами 22-27 м/с, на восточном побережье 25-30 м/сек. В северной половине края местами сильные осадки, на побережьях порывы ветра до 15-20 м/сек. На Курилах местами небольшой снег, ветер ночью 33-38 м/сек. На Сахалине небольшой и умеренный снег, на севере порывы ветра до 22 м/сек. / meteonovosti.ru /



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