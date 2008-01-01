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ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 19 ноября



Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта североатлантического циклона. Воздушная масса теплая и влажная. При выходе на относительно прохладную поверхность воздух охлаждается, и водяной пар достигает состояния насыщения. Наблюдаются, свойственные осени, метеорологические явления, такие как дождь с мокрым снегом и туман. Именно эти данные в 10 часов утра московские метеорологи-наблюдатели занесли в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры держится на уровне 0:+1 градуса. Ветер южный и юго-восточный, 1-4 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



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