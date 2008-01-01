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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:47 Воскресенье, 19 ноября
Ноябрь вступил в свою вторую половину. Но температура воздуха в столице остается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Такая величина положительной аномалии - не редкость для ноября. Случались годы, в которых в дневные часы температура воздуха повышалась до +10 и более градусов. Самая высокая температура в это время отмечались в 1982 году. В дневные часы она достигла +10.2 градусов, что стало новым суточным рекордом, непреодолимым и по сей день.
Суровые морозы сковали московскую землю 19 ноября в далеком 1890 году. Под утро столбики термометров опустились до -24.4 градуса. Подобные морозы в это время не отмечались почти 130 лет.
Очень давно не было в этот день и сильных осадков. Последний раз они выпадали в количестве 16.6 мм в 1893 году. / meteonovosti.ru /
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