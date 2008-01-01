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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:33 Воскресенье, 19 ноября



В столичном регионе установилась теплая сырая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 1-3 градуса. Причиной тому циклоны. Вот и сегодня днем теплый фронт очередного циклона принесет новую порцию влажного и теплого воздуха. При облачной погоде временами будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя, максимальная температура в Москве составит 0..+2, по области до 4 тепла.



Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 744 мм рт.ст., что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области влажно ветреная погода, атмосферное давление будет падать. Такие условия могут негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей. Неважно будут себя чувствовать люди с нейроциркуляторной астенией, вегето-сосудистой дистонией. Пасмурная погода и короткий световой день не лучшим образом повлияют и на психологическое состояние людей. Обычно у большинства людей в это время года ухудшается настроение, снижается физическая и умственная активность, могут возникнуть головные боли. Не исключены сезонные обострения заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



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