Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
18 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Граница снежного покрова отодвигается к северу

ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 18 ноября

  Мощные потоки атлантического тепла продолжают расправляться со снежным покровом, установившемся на европейской территории в первой декаде ноября. В центральных областях снежный покров остался лишь в Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Наибольшая высота снега - в Костромской области, на севере области до 15 см. Отсутствует снежный покров и в областях северо-запада: Ленинградской, Псковской и Новгородской. На остальной территории европейского севера снег лежит и больше всего его в Ненецком а.о., вблизи Нарьян-Мара высота снега 27 см.

На азиатской территории снежный покров отсутствует лишь на крайнем юге Урала и Забайкальского края, на остальной территории он лег до весны, а самые высокие сугробы - в континентальных районах Магаданской области, где их высота составляет 70 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Вс.
19 ноя.
+2
Пн.
20 ноя.
0
Вт.
21 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Нджамена		 -44
Делянкир

некомфортное место: Углегорск
комфортное место: Лакнау

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100