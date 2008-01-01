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Граница снежного покрова отодвигается к северу



ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 18 ноября



Мощные потоки атлантического тепла продолжают расправляться со снежным покровом, установившемся на европейской территории в первой декаде ноября. В центральных областях снежный покров остался лишь в Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Наибольшая высота снега - в Костромской области, на севере области до 15 см. Отсутствует снежный покров и в областях северо-запада: Ленинградской, Псковской и Новгородской. На остальной территории европейского севера снег лежит и больше всего его в Ненецком а.о., вблизи Нарьян-Мара высота снега 27 см.



На азиатской территории снежный покров отсутствует лишь на крайнем юге Урала и Забайкальского края, на остальной территории он лег до весны, а самые высокие сугробы - в континентальных районах Магаданской области, где их высота составляет 70 см. / meteonovosti.ru /



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