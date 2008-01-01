Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
18 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 18 ноября

  В большинстве районов столицы в полдень сохранялась пасмурная погода. Прояснения отмечались лишь в районе МГУ и Внуково. Осадков также нигде не наблюдается. Температура воздуха по сравнению с утренними часами почти не изменилась и колеблется от +2.2 во Внуково до +2.8 градусов на метеостанции ВДНХ. Ветер западного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-2 м/с, на юге столицы порывы достигали 6 м/с, на северо-западе - 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 749 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Сб.
18 ноя.
+3
Вс.
19 ноя.
+2
Пн.
20 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Лампанг		 -43
Оймякон

некомфортное место: Жезказган (Джезказган)
комфортное место: Торреон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100