

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 18 ноября



В большинстве районов столицы в полдень сохранялась пасмурная погода. Прояснения отмечались лишь в районе МГУ и Внуково. Осадков также нигде не наблюдается. Температура воздуха по сравнению с утренними часами почти не изменилась и колеблется от +2.2 во Внуково до +2.8 градусов на метеостанции ВДНХ. Ветер западного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-2 м/с, на юге столицы порывы достигали 6 м/с, на северо-западе - 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 749 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



