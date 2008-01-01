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Осторожно - гололед



ИА "Метеоновости" / 12:00 Суббота, 18 ноября



В конце недели в ряде южных областей Европейской России : Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Волгоградской, отмечался гололед. Как известно, это слой плотного льда, нарастающего на поверхности земли, а также на предметах, преимущественно с наветренной стороны. Он образуется при намерзании капель переохлажденного дождя или мороси при температуре от 0 до -3 градусов. Обычно наблюдается в холодное время года при выносе теплого влажного воздуха с Атлантики или со Средиземноморья. Именно такая ситуация сложилась в настоящее время в перечисленных выше областях. Толщина намерзшего льда колебалась от 1 мм до 3 мм. Максимальной она была в Воронежской области. Никакого ущерба народному хозяйству гололед такой толщины не принес.



Но бывает, что его размеры достигают нескольких сантиметров и тогда образование гололеда грозит обрыву линий электропередач, массовому падению деревьев. Ледяная корка образуется на автомобилях, что приводит к их порче. В последний раз это явление достигло масштабов стихийного бедствия в 2010 году. / meteonovosti.ru /



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