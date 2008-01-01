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Температурные качели Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:20 Суббота, 18 ноября



Текущий ноябрь на территории Сибири войдет в историю наблюдений над погодой резкими контрастами.



Начался месяц с частых визитов циклонов. Смещаясь по арктическим морям они надежно закрывали сибирские просторы от вторжения холодных северных ветров. А атмосферные фронты, связанные с циклонами, почти ежедневно пополняли месячную копилку осадков, которые шли в основном в виде дождя и мокрого снега. В результате первая декада ноября на всей территории Сибири оказалась на 4-6 градусов выше многолетних значений. 3 ноября в Красноярске температура в дневные часы повысилась до +12 градусов, а ее среднесуточное значение превысило норму на 14 градусов.



Но уже с начала второй декады месяца, с установлением влияния антициклона, резко похолодало. С каждым днем морозы только усиливались и в минувшую ночь температура понижалась на юге Западной Сибири до -15,-20, на юге Восточной Сибири до -22,-27, а местами и до -29 градусов.



В выходные дни температура совершила новый скачок в сторону повышения. Ослабил морозы и принес снегопады приблизившийся с запада циклон. В воскресенье температура продолжит повышаться. Оттепели ожидаются в Омской, Новосибирской, Томской областях, на Алтае, а также в центральных и южных районах Красноярского края. Даже на севере Западной Сибири, в Ханты-Мансийском а.о., днем всего от 0 до -5. / meteonovosti.ru /



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