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Новости погоды
Температурные рекорды России
ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 18 ноября
В Дальневосточном федеральном округе в текущие дни отмечается обратное распределение температуры. В северной половине округа она на 8-10, а на арктическом побережье Якутии и на 12 градусов превышает средние многолетние значения, а в южной половине на 4-6 градусов не дотягивает до них.
В ночь на пятницу в районе Тикси под утро температура понизилась до -20 градусов, а в Хабаровске установила новый суточный рекорд, морозы здесь усилились до -23.8 градусов, и предыдущий рекорд в -22.6 градусов 1962 года был перекрыт. / meteonovosti.ru /
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