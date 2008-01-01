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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 18 ноября



В Дальневосточном федеральном округе в текущие дни отмечается обратное распределение температуры. В северной половине округа она на 8-10, а на арктическом побережье Якутии и на 12 градусов превышает средние многолетние значения, а в южной половине на 4-6 градусов не дотягивает до них.



В ночь на пятницу в районе Тикси под утро температура понизилась до -20 градусов, а в Хабаровске установила новый суточный рекорд, морозы здесь усилились до -23.8 градусов, и предыдущий рекорд в -22.6 градусов 1962 года был перекрыт. / meteonovosti.ru /



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