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Новости погоды

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Непогода на востоке страны

ИА "Метеоновости" / 10:48 Суббота, 18 ноября

  Восточные районы России продолжают атаковать ненастные циклоны. Самый активный из них в пятницу кружил на востоке Охотского моря, вблизи Камчатского края. В сферу своего влияния он втянул всю территорию, примыкающую к акватории моря. В Камчатском крае шел сильный дождь, выпало до 15 мм осадков, при этом порывы ветра достигали 24 м/с. На побережье Магаданской области продолжались сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Здесь ноябрьская копилка пополнилась еще на 15 мм. Ветреная погода отмечалась в Чукотском автономном округе, бушевала метель, а также на юге Курильских островов, до 29 м/с и на Сахалине, до 23 м/с

Сегодня охотский циклон сместится на север края, а в воскресенье переберется в Чукотский а.о.

Но на акваторию Охотского моря с Японских островов пожалует еще один вихрь. Ухудшение погоды ожидается на Сахалине: метель при усилении ветра до 20-25 м/с, на Курилах, где пройдут сильные осадки при ураганном ветер (33-38 м/с). На юге Камчатского края циклон проявит себя усилением ветра до 23-28 м/с и осадками в виде дождя и снега. Ветреная погода с метелями и снегопадами ожидается на охотском побережье Магаданской области.

Вместе с ненастьем циклон несет очень теплый воздух. Среднесуточное значение температуры в ближайшие сутки в северной половине Дальнего Востока ожидается на 8-10 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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