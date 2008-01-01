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ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 18 ноября



Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом, причиной которого стал атмосферный фронт, располагавшийся над столичным регионом. Но осадков в 9 часов нигде не отмечалось. Температура воздуха на всей территории Москвы была положительная и однородная и составила около 2 градусов тепла. На метеостанции ВДНХ было +2.3 градуса. Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, повсеместно порывы достигали 4-6 м/с, в Немчиновке 9 м/с. Атмосферное давление 748.7 мм рт ст, что близко к норме. / meteonovosti.ru /



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