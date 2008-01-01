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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 18 ноября
Ноябрь вступил во вторую половину своего пребывания на Московской земле. Но температура воздуха в столице остается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Такая величина положительной аномалии - не редкость для ноября. Случались годы, в которых в дневные часы температура воздуха достигала 10-градусную отметку. Самые высокие температуры в это время отмечались в 1940 и 1982 годах. Температура воздуха повысилась до +9.4 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым и по сей день.
Суровые морозы сковали московскую землю 18 ноября в 1965 году. Под утро столбики термометров достигли отметку в -21.5 градусов. Подобные морозы в это время не отмечались больше 50 лет.
Сильными осадками отметился этот день в 1977 году. На Московскую землю выпало 26.6 мм при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /
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