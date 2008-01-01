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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:59 Суббота, 18 ноября



На Московский регион на смену антициклона надвигается циклон. Но центр его будет еще довольно далеко, поэтому осадки сегодня если и будут, то местами и небольшие. Максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3 градуса, в Подмосковье 0..+3. Среднесуточное значение температуры воздуха по-прежнему превысит климатическую норму на пару градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 749 мм рт.ст., что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 70%.



Из-за высокой относительной влажности содержание кислорода в воздухе уменьшается. Неважно будут себя чувствовать людей с нейроциркуляторной астенией, вегето-сосудистой дистонией. Пасмурная погода и короткий световой день не лучшим образом повлияют и на психологическое состояние людей. Обычно у большинства людей в это время года ухудшается настроение, снижается физическая и умственная активность, могут возникнуть головные боли. Не исключены сезонные обострения заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



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