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Новости погоды

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Ноябрьская копилка осадков в Москве пополняется

ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 17 ноября

  В первой декаде ноября существенных осадков в столице не отмечалось.

За всю декаду набралось лишь 4 мм небесной влаги. Во второй декаде ноябрьская копилка осадков стала быстро пополняться. Этому способствовали циклоны, нескончаемой чередой перемещающихся через европейскую территорию России. Самыми обильными осадки были 14 ноября. За сутки выпало 18 мм. Вот и в четверг осадки преимущественно в виде дождя сохранялись в Москве в течение дня и начали утихать только в ночь на пятницу. На опорной метеостанции города, ВДНХ, за сутки 16 ноября месячная копилка осадков пополнилась еще на 5 мм и в итоге за минувшие ноябрьские дни выпало уже 33.5 мм, что при месячной норме 58 мм, составляет 58%.

В Подмосковье наибольшее количество осадков за весь ноябрь накопилось во Внуково 33.3 мм, а наименьшее - в Кашире - 14.5 мм. / meteonovosti.ru /
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