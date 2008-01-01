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Новости погоды

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На Урале сохраняется теплая погода

ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 17 ноября

  На Урале последний месяц осени мало напоминает о приближающейся зиме. Так, в Екатеринбурге за истекшие дни не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. Под утро температура колебалась от 0 до -5, днем чаще была положительной, в начале месяца даже повышалась до +4 градусов. Осадки выпадали редко, но в отдельные дни были сильными (до 6 мм) и в итоге за истекшие дни их количество приблизилось к половине месячной нормы.

В ближайшие дни и на следующей неделе на Урале сохранится не по сезону теплая погода. Среднесуточная температура предполагается выше нормы на 2-4, а в отдельные дни и на 8 градусов. В ночные часы морозы совсем небольшие, от -3 до -8 градусов, днем температура близкая к нулю. На Среднем Урале лишь местами пройдет небольшой снег, на Южном Урале существенных осадков и вовсе не ожидается. / meteonovosti.ru /
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